Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, As Başkanlar Faruk Taşseten ve Uğur Akkuş da takip etti.

Sivasspor ile Konyaspor yarın saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.