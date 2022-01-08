İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Kırmızı-beyazlı takım bugün Konya'ya giderek kampa girecek.

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