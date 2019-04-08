İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 28.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktik çalışmaların yer aldığı uygulamalar ve yapılan çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı bulunan takım kaptanı Ziya Erdal ise takımdan ayrı çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.