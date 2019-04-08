Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktik çalışmaların yer aldığı uygulamalar ve yapılan çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı bulunan takım kaptanı Ziya Erdal ise takımdan ayrı çalıştı.