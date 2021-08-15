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Sivasspor - Konyaspor maçının bilet satışı başladı

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında DG Sivasspor ile İH Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.


Sivasspor, yeni sezonun ilk haftasında yarın saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri bugün satışı çıktı.


Biletlerin, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında bulunan Passolig noktasından satıldığı açıklandı.


Bilet fiyatları ise şöyle:



1. Kategori VIP:70 TL


2. Kategori Maraton: 50 TL


3. Kategori Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası: 25 TL

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