Sivasspor - Konyaspor maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Konyaspor maçının biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin maçın biletleri satışa çıktı.
Sivasspor - Konyaspor maçının bilet fiyatları ise şöyle:
VIP Alt (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Bayan Tribün (4. Kategori): 30 TL
Misafir Tribün (5. Kategori): 39 TL