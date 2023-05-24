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Sivasspor - Konyaspor maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Konyaspor maçının biletleri satışa çıktı.


Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin maçın biletleri satışa çıktı.


Sivasspor - Konyaspor maçının bilet fiyatları ise şöyle:



VIP Alt (1. Kategori): 100 TL


Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL


Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL


Güney Alt (3. Kategori): 30 TL


Güney Üst (3. Kategori): 30 TL


Bayan Tribün (4. Kategori): 30 TL


Misafir Tribün (5. Kategori): 39 TL

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