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Sivasspor - Konyaspor maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Sivasspor-Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın 4. hakemi Emre Kargın olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na AVAR'da Hüseyin Göçek ve Esat Sancaktar eşlik edecek.

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