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Sivasspor, Kopenhag maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında FC Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, Danimarka’da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında FC Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, Danimarka'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçı için bugün başkent Kopenhag'a geldi. Kırmızı-beyazlı ekip akşam saatlerinde maçın oynanacağı Parken Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


FC Kopenhag ile Sivasspor yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak.

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