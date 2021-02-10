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Sivasspor, kupa maçına hazır

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Sivasspor ile Antalyaspor yarın saat 17.45'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

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