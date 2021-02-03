Sivasspor, ligde 10. beraberliğini aldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Süper Lig'de 22. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 10. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Erzurumspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 22. maçına çıktı. Sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 10. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, yedinci haftasında Hatayspor ile 1-1, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, on birinci haftada Trabzonspor ile 1-1, on ikinci haftada Antalyaspor ile 1-1, on altıncı haftada Denizlispor ile 2-2, on yedinci haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2, on dokuzuncu haftada Başakşehir ile 1-1 ve yirminci haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon oynadığı 22 mücadelede 22 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü.