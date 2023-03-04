Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı

Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de 24. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 11. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 21. maçını oynadı. Sahadan 4-3 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 11. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 2. haftasında Adana Demirspor'a 3-0, 4. haftada da Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım 7. haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken, 8. haftada da Hatayspor'a 2-1 yenilmişti. Sivas ekibi 11. hafta maçında ise Trabzonspor'a 1-0 mağlup olurken, 12. haftada da Antalyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Sonraki hafta Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla yenilen Yiğido, 16. haftada da Galatasaray'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım 18.haftada Kayserispor'a 4-1 yenilirken, 21. haftada da Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 23 mücadelede 29 gol atarken, kalesinde ise 35 gol gördü.