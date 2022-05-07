İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor, ligde 12. kez yenildi

Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig’de 36.

Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasına çıkan Sivasspor, bu sezonki 12. mağlubiyetini aldı.


Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 36. maçını oynadı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. yenilgisini almış oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor 'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1, 13. haftada Başakşehir'e 2-1, 19. haftada Kayserispor'a 3-0, 22. haftada Göztepe'ye 2-1, 24. haftada Gaziantep FK'ya 5-1, 26. haftada Karagümrük'e 1-0, 27. haftada Beşiktaş'a 3-2, 28. haftada Antalyaspor'a 1-0 ve 32. haftada Başakşehir'e 2-0 yenilmişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.