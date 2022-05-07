Sivasspor, ligde 12. kez yenildi

Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig’de 36.
Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasına çıkan Sivasspor, bu sezonki 12. mağlubiyetini aldı.
Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 36. maçını oynadı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. yenilgisini almış oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor 'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1, 13. haftada Başakşehir'e 2-1, 19. haftada Kayserispor'a 3-0, 22. haftada Göztepe'ye 2-1, 24. haftada Gaziantep FK'ya 5-1, 26. haftada Karagümrük'e 1-0, 27. haftada Beşiktaş'a 3-2, 28. haftada Antalyaspor'a 1-0 ve 32. haftada Başakşehir'e 2-0 yenilmişti.