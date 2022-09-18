İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor, ligde 3. yenilgisini aldı

MKE Ankaragücü ile Süper Lig’de 7.

MKE Ankaragücü ile Süper Lig'de 7. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.


Sivasspor, MKE Ankaragücü mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 7. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor'a 3-0 ve dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti.


Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 7 mücadelede 5 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

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