Sivasspor, ligde 3. yenilgisini aldı

MKE Ankaragücü ile Süper Lig'de 7. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, MKE Ankaragücü mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 7. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor'a 3-0 ve dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 7 mücadelede 5 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.