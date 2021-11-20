İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor, ligde 4. yenilgisini aldı

Başakşehir ile Süper Lig’de 13.

Başakşehir ile Süper Lig'de 13. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı.


Sivasspor, Başakşehir mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 13. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, ikinci haftada Trabzonspor'a 2-1 ve sekizinci haftada Beşiktaş'a da 2-1 yenilmişti.


Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 13 mücadelede 16 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.