Sivasspor, ligde 4. yenilgisini aldı

Hatayspor ile Süper Lig'de 8. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Hatayspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 8. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor'a 3-0, dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım yedinci haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olmuştu. Sivas temsilcisi, Hatay mağlubiyeti ile galibiyet hasretini de toplamda 8 maça çıkarmış oldu.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 8 mücadelede 6 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.