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Sivasspor, ligde 4. yenilgisini aldı

Hatayspor ile Süper Lig’de 8.

Hatayspor ile Süper Lig'de 8. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı.


Sivasspor, Hatayspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 8. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor'a 3-0, dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım yedinci haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olmuştu. Sivas temsilcisi, Hatay mağlubiyeti ile galibiyet hasretini de toplamda 8 maça çıkarmış oldu.


Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 8 mücadelede 6 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

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