Sivasspor, ligde 6. yenilgisini aldı

Antalyaspor ile Süper Lig'de 12. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Antalyaspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 12. maçını oynadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor'a 3-0, dördüncü haftada da Beşiktaş 'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım yedinci haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken, sekizinci haftada da Hatayspor'a 2-1 yenilmişti. Sivas ekibi on birinci hafta maçında ise Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor, Antalya mağlubiyeti ile üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 12 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü.