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Sivasspor, ligde 6. yenilgisini aldı

Antalyaspor ile Süper Lig’de 12.

Antalyaspor ile Süper Lig'de 12. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşadı.


Sivasspor, Antalyaspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 12. maçını oynadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor'a 3-0, dördüncü haftada da Beşiktaş 'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım yedinci haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken, sekizinci haftada da Hatayspor'a 2-1 yenilmişti. Sivas ekibi on birinci hafta maçında ise Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmuştu.


Sivasspor, Antalya mağlubiyeti ile üst üste ikinci yenilgisini aldı.


Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 12 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü.

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