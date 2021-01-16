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Sivasspor, ligde 8. beraberliğini aldı

Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de 18.

Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de 18. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 8. beraberliğini elde etti.


Sivasspor, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de 18. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 8. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, yedinci haftasında Hatayspor ile 1-1, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, on birinci haftada Trabzonspor ile 1-1, on ikinci haftada Antalyaspor ile de 1-1, on altıncı haftada Denizlispor ile 2-2 ve on yedinci haftada da Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.


Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 18 mücadelede 20 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

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