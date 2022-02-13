Sivasspor ligde 8. galibiyetini aldı

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde sekizinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, 7. haftada da evinde Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 14. haftada Hatayspor'u 4-0, 15. haftada Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada Galatasaray'ı 1-0, 17. haftada Kasımpaşa'yı 3-1 ve 20. haftada Konyaspor'u 1-0'lık skorlarla geçti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.