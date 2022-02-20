Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı

Fatih Karagümrük ile Spor Toto Süper Lig’de 26.
Fatih Karagümrük ile Spor Toto Süper Lig'de 26. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 8. mağlubiyetini elde etti.
Sivasspor, Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 26. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 8. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor 'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1, 13. haftada Başakşehir'e 2-1, 19. haftada Kayserispor'a 3-0, 22. haftada Göztepe'ye 2-1 ve 24. haftada Gaziantep FK'ya 5-1 yenilmişti.
Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 26 mücadelede 33 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.