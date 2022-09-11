İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor ligdeki 4. beraberliğini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 4. beraberliğini elde etti.


Sivasspor, İstanbulspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 6. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 2 de yenilgi aldı.


Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olmuştu. Üçüncü haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftada ise Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı ekip beşinci haftada ise Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalmıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.