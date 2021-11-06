Sivasspor ligdeki 7. beraberliğini aldı

GZT Giresunspor ile Spor Toto Süper Lig’de 12.
GZT Giresunspor ile Spor Toto Süper Lig'de 12. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki yedinci beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Giresun karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 12. maçına çıktı. Sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon yedinci beraberliğini aldı.
Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin ilk haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. 5. haftada Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 6. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti. Sivas temsilcisi 7. haftada Karagümrük'ü 4-0 yenerken, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yiğidolar 9. haftada sahasında Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi 11. haftada da Altay ile 1-1 berabere kalmıştı.
Sivasspor, ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.