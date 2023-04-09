Sivasspor ligdeki 7. beraberliğini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehşr ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 7. beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de 28. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı.
Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin 2. haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. 3. haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 4. haftada ise Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip 5. haftada ise Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, 6. haftada da İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. 14. haftada Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Yiğido, 17. haftada ise Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.