Sivasspor ligdeki altıncı beraberliğini aldı

Altay ile Spor Toto Süper Lig’de 11.
Altay ile Spor Toto Süper Lig'de 11. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki altıncı beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Altay karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 11. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon altıncı beraberliğini elde etti.
Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. 5. haftada Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 6. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti. Sivas temsilcisi 7. haftada Karagümrük'ü 4-0 yenerken, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yiğidolar 9. haftada ise sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, 10. haftada da sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Sivasspor, ligin 12. haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.