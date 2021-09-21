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Sivasspor ligdeki ilk galibiyetini aldı

Yeni Malatyaspor ile Süper Lig’de 6.

Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de 6. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.


Sivasspor, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 6. maçına çıktı. Sahadan 1-0 üstünlükle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.


Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere, 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 ve 5. haftada da sahasında Gaziantep FK 1-1 berabere kalmıştı.


Sivasspor, ligin 7. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

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