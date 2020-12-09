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Sivasspor, Maccabi maçı için İsrail'e ulaştı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6.

hafta maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak DG Sivasspor, İsrail'e ulaştı.


Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son sınavı için Tel-Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşti. Yiğidolar TSİ 18.00'de Bloomfield Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.


Maccabi Tel-Aviv ile Sivasspor, hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.



Tek yol galibiyet


Son hafta maçları öncesi Sivasspor, 6 puanla grupta 3. sırada yer alırken, ev sahibi Maccabi Tel-Aviv ise 8 puanla 2. sırada bulunuyor. Yiğidolar rakibini mağlup ettiği taktirde Villarreal'ın ardından gruptan çıkmayı başaran ikinci takım olacak.

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