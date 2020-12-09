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Sivasspor, Maccabi Tel Aviv maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6.

maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde Bloomfield Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Yiğidolar idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.


Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

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