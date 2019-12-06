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Sivasspor, Malatya'ya gitti

Süper Lig’de geride kalan 13 haftada lider konumunda bulunan Sivasspor, bu hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor oynayacağı maç için Malatya’ya gitti.

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada lider konumunda bulunan Sivasspor, bu hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor oynayacağı maç için Malatya'ya gitti.


Sivasspor, bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra Sivas'tan ayrılarak kara yolu ile Malatya'ya hareket etti. Akşamüzeri Malatya'ya ulaşacak olan kırmızı-beyazlılar, daha sonra Malatya'da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.


Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, yarın saat 15.00'te Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

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