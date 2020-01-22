Sivasspor, Malatya'ya gitti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçını Sivas'ta 4-0 kazanan Sivasspor, yarın Yeni Malatyaspor ile oynanacak rövanş maçı için Malatya'ya gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip kara yolu ile Malatya'ya gidip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek. Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 14.00'te Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Sivasspor'un kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

“Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Volkan Eğri, Arouna Kone.”