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Sivasspor, Malmö maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor, İsveç’te yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor, İsveç'te yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Eleda Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Malmö ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Eleda Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum görev yapacak.

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