İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor - Malmö mücadelesi öncesi dostluk yemeği

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor’da yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor'da yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.


Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına Malmö yöneticilerine plaket hediye etti.


Yemekte Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile il protokol üyeleri de yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.