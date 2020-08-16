Sivasspor, Max Gradel'i transfer etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinden Toulouse forma giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gradel, sol kanatta görev yapıyor.

30 Kasım 1987'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya gelen Max-Alain Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletiyordu.

Kariyerinde 389 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.