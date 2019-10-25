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Sivasspor mecliste gündem oldu

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivasspor’un maruz kaldığı hakem hatalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda dile getirdi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivasspor'un maruz kaldığı hakem hatalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dile getirdi.


TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Milletvekili Özyürek, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak; “Sivas'ımızın çok önemli bir markası olan Sivasspor'umuz Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yaparak lig ikinciliğine kadar yükselmiştir. Ama ne var ki Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçından sonra yine İstanbul'da oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem hatalarının Sivasspor aleyhine olması sonucunda çok değerli puanlar kaybettik. Hakem hatalarının devam etmemesi, Sivasspor'umuzun da burada çok önemli puanlar kaybetmesiyle Sivasspor ve Sivassporlu taraftarlar çok üzgündür. Bizim tek istediğimiz Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarımı şudur. Hak ve adaletli bir maç yönetilmesini ve gerçekten sahada kim hak ediyorsa galibiyeti alnının akıyla ve 3 puanı kim alıyorsa ona verilmesini istiyoruz. TFF bilsin ki İstanbul'da ve Türkiye genelinde 5 milyon Sivaslı vardır. Onun için protesto etmek istemiyoruz” dedi.

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