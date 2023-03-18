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Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Ankaragücü ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle kırmızı-beyazlı takım antrenman öncesi Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.


Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Sivasspor ile Ankaragücü yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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