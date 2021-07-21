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Sivasspor Moldova'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.

ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, başkent Kişinev'e geldi.


Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk sınavı için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 1 saatlik uçuşun ardından Kişinev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.


Kişinev'de kamp yapacağı otele yerleşen Yiğidolar, saat 18.00'de maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.


Petrocub ile Sivasspor, ön eleme turunda yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak. Karşılaşma Trtspor'dan naklen yayınlanacak.

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