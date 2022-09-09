Sivasspor, Özkan Yiğiter'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

DG Sivasspor Kulübü, genç oyuncu Özkan Yiğiter'in sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Sivasspor Kulübü, Sivasspor Futbol Akademisi'nden yetişen ve A takımda forma giyen futbolcu Özkan Yiğiter'in sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Sivasspor Futbol Akademisi'nden yetişen ve A takımımızda forma giyen futbolcumuz Özkan Yiğiter'in sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı. 3 sezon daha formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz” denildi.