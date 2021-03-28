Sivasspor pas çalıştı

İdmanda yoğunluklu olarak pas çalışması gerçekleştirildi.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması üzerinde duran Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Ardından savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ve hafif sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare yer almadı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.