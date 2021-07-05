Sivasspor pas çalıştı

Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarını kampın 4'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 grup halinde dayanıklılık koşusu yapan Yiğidolar, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.