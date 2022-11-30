Sivasspor pas çalıştı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kampın beşinci gününde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, ardından çabukluk çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman dar alan pas çalışmaları ve yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, akşam yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.