İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor, Petrocub maçının taktiğini çalıştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.

ön eleme turu rövanş maçında Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Kırmızı-beyazlı takım idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.


Sivasspor ile Petrocub yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Rusya Futbol Federasyonu'ndan Kirill Levnikov görev yapacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.