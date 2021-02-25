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Sivasspor, Rize maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye giderek kampa girecek.


Rizespor ile Sivasspor, 27 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

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