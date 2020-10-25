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Sivasspor, Rizespor maçına hazır

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. hafta maçında yarın sahasında Rizespor'u konuk edecek DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Sivasspor antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Sivasspor ile Rizespor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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