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Sivasspor - Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Çaykur Rizespor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.


Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak olan Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor - Rizespor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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