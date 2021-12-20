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Sivasspor - Rizespor maçının biletleri satışta

DG Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig’de Rizespor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de Rizespor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile Rizespor arasında 22 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.


Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:



VIP Alt Tribün: 70 TL


Maraton Tribün: 50 TL


Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL

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