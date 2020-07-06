Sivasspor, rotayı Yeni Malatyaspor maçına çevirdi

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Dün deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra gece uçakla Sivas'a dönen Sivasspor, 8 Temmuz Çarşamba günü sahasında oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise; ısınma koşusuyla başladıkları antrenmana, 2 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarın öğlen yapacağı antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.