Sivasspor, sağanak yağış altında çalıştı

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, öğle saatlerinde sağanak yağmur altında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kampın 12. gününde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ile orta şut çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor Antalya kampında ikinci hazırlık maçında yarın saat 15.00'te Almanya 3. Lig ekiplerinden FC Saarbrücken ile karşılaşacak.