İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor, sağanak yağış altında çalıştı

Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, öğle saatlerinde sağanak yağmur altında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, öğle saatlerinde sağanak yağmur altında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.


Kampın 12. gününde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ile orta şut çalışması gerçekleştirdi.


Sivasspor Antalya kampında ikinci hazırlık maçında yarın saat 15.00'te Almanya 3. Lig ekiplerinden FC Saarbrücken ile karşılaşacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.