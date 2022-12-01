İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor salonda çalıştı

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde hazırlıklarına devam etti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde hazırlıklarına devam etti.


Kampın altıncı gününde bölgede yaşanan şiddetli yağış nedeniyle sahada çalışamayan Sivasspor, kamp yaptığı otelin fitness salonunda 2 grup halinde koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Diğer yandan Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında yarın saat 16.00'da Arnavutluk ekibi FK Partizani ile karşılaşacak.

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