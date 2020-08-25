Sivasspor sezona yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspsor, yeni sezon hazırlıklarına kampın 11. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Kamp yapılan otelin sahasında koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan Yiğidolar, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.