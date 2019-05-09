Sivasspor Sivas'tan Ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'inin 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, evindeki hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'tan ayrıldı

DG Sivasspor bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı ter antrenmanının ardından tesislerimizden ayrılıp, Nuri Demirağ Havalimanına gitti. Kırmızı beyazlı kafile havayolu ile önce İstanbul'a ardından ise İzmir'e uçtu.Takım yarın İzmir'de yapacağı son antrenmanın ardından Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.