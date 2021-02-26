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Sivasspor taktik çalıştı

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak DG Sivasspor, yaptığı taktik antrenmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Sivasspor antrenmanın ardından havayolu ile Trabzon'a gidecek ve ardından karayoluyla Rize'ye geçerek maç saatini bekleyecek.

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