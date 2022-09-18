Sivasspor taraftarı deplasmanda takımının yanında

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve kötü bir performans sergileyen Sivasspor, ligin 7. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta, kırmızı-beyazlı taraftarlar deplasmanda da takımının yanında yer aldı.

Sivasspor taraftarları zorlu deplasman için misafir tribününde yerini alarak takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpte sosyal medya hesaplarından taraftarların fotoğraflarını paylaşarak, “Büyük Sivasspor taraftarı Ankara deplasmanında takımının yanında” notunu ekledi.