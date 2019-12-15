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Sivasspor taraftarlarında büyük coşku

Yüzlerce Sivassporlu taraftar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı 4 Eylül Stadyumu’na coşku içerisinde yürüdü.

Yüzlerce Sivassporlu taraftar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na coşku içerisinde yürüdü.


Yüzlerce Sivassspor taraftarı saat 16.30'da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi Tarihi Kent Meydanı Kongre Müzesi Bahçesi'nde toplandı. Yüzlerce taraftar tezahüratlar ile alanı inletti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Taraftarlar zirve mücadelesinde Sivasspor'un, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağını söylediler.

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